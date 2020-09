Eduardo Bolsonaro: Praias lotadas são 'recado aos aspirantes a ditadores'

São Paulo - O deputado federal e filho e presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), avaliou a grande quantidade de banhistas nas praias do país como um "recado aos aspirantes a ditadores" durante o feriadão.

Galeria de Fotos Praia do Forte em Cabo Frio lotada no feriado de 7 de setembro de 2020 no meio de uma pandemia Imagem de internet Do Leme ao Pontal, cariocas e turistas invadiram as praias do Rio, sem se importar com o novo coronavírus Agência O Dia Cariocas lotam as praias no feriado de 7 de Setembro AgÊncia O Dia Cariocas lotam as praias no feriado de 7 de Setembro AGÊNCIA O DIA Na Praia do Pepê, na Barra, aglomeração de barracas na areia em sábado de sol Ricardo Cassiano/ Agência O Dia Na Praia do Pepê, na Barra, pessoas de aglomeraram em barracas Ricardo Cassiano Na Praia do Pepê, na Zona Oeste, a faixa de areia estavas lotada Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Eduardo Bolsonaro Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Em muitas cidades do litoral, o banho de sol na areia da praia ainda é proibido com medida de contingenciamento do novo coronavírus (Sars-CoV-2). A orientação, porém, foi desrespeitada por muitos, que geraram críticas das autoridades de saúde.

Quem sabe o que é melhor para si são as próprias pessoas, não os governantes hipócritas e autoritários. — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) September 8, 2020

O deputado do PSL, porém, citou o movimento apenas como "lazer" em sua conta no Twitter, onde aproveitou para criticar governadores que probiram as aglomerações na faixa de areia: "As praias lotadas não significam apenas a vontade das pessoas em ter lazer, são também um recado aos aspirantes a ditadores. Quem sabe o que é melhor para si são as próprias pessoas, não os governantes hipócritas e autoritários", escreveu.