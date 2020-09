Farmacêutica anuncia suspensão de testes para vacina contra a covid-19

Brasília - A farmacêutica AstraZeneca anunciou a suspensão dos testes com a possível vacina contra a covid-19 após a suspeita de reações adversas provocadas pelo imunizante. A informação foi publicada, nesta terça-feira, pelo jornal americano The New York Times, citando o site Stat News, especializado em saúde e tecnologia.



De acordo com o portal, um porta-voz da AstraZeneca informou que o padrão da revisão de processo desencadeia uma pausa na vacinação para permitir uma revisão das informações de segurança do imunizante.



A AstraZeneca e a universidade britânica de Oxford desenvolvem uma vacina, que inclui voluntários brasileiros, que estava em estágio avançado de pesquisa em parceria com a Fiocruz.



"Esse é um processo de rotina que precisa acontecer conforme seja detectados potenciais problemas em um dos braços de teste", afirma a AstraZeneca.



A farmacêutica diz ainda que, em estudos com participação de muitas pessoas, como é o caso da fase 3 da vacina em questão, problemas de saúde ocorrerão aleatoriamente, mas tais casos precisam ser analisados por uma equipe independente.



A pausa pode impactar o cronograma de conclusão do estudo. A empresa afirma que está trabalhando para revisar o evento encontrado e minimizar qualquer potencial impacto no cronograma.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a decisão de pausar os estudos veio do laboratório, que comunicou a medida os países participantes. A agência aguarda mais informações para se pronunciar oficialmente.



Nesta terça (8), o ministro interino da saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que "em janeiro do ano que vem, a gente começa a vacinar todo mundo".