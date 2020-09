Olavo de Carvalho chama bolsonaristas de psicóticos: 'Com Lula havia mais liberdade'

Rio - Considerado guru do governo Bolsonaro, o escritor Olavo de Carvalho vem disparando críticas contra o presidente desde que começou a ser denunciado pelo perfil Sleeping Giants, chegando a ter a sua conta do PayPal bloqueada

Nesta terça-feira, ele chamou os seguidores mais fanáticos de Bolsonaro de "psicóticos": "Pertenço à torcida do Bolsonaro, mas não à ala psicótica dessa torcida -- aquela que grita entusiasticamente que ele está revolucionando tudo, criando um novo Brasil, e ao mesmo tempo choraminga que ele é um coitadinho desprovido de todo poder", escreveu em suas redes sociais.

Em outra publicação, no mesmo dia, Olavo disparou: "No tempo do Lula havia mais liberdade para os conservadores".