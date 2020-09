Competição acirrada pela vacina

Mais de nove meses depois da descoberta do primeiro caso da covid-19, o mundo contabiliza 27,6 milhões de casos confirmados e 899 mil mortes, segundo dados da Universidade de Johns Hopkins liberados na tarde de ontem. Para conter a contaminação, até agora só há uma resposta: a vacinação em massa. Na corrida pela imunização, o mundo conta com oito fortes candidatas, mas os testes da pioneira, a de Oxford, foram interrompidos na terça devido a efeitos adversos sentidos por um voluntário. Em primeiro lugar, a vacina do Reino Unido é desenvolvida a partir de parceria entre laboratório AstraZeneca e Universidade de Oxford, e começou a fase 3 de testagem em junho. Nessa última etapa, deve ser testada em larga escala, em cerca de 30 mil voluntários, a serem observados por, no mínimo, seis meses. Se passar os estudos finais, poderá ser comercializada ou distribuída. Outra gigante em estágio avançado é a imunização da Sinovac Biotech, chinesa desenvolvedora da Coronavac. As duas com testagem no Brasil, em parcerias com Fiocruz e Instituto Butantan. Os EUA não ficam para trás na disputa, e apresentaram três candidatas: Pfizer com a empresa de tecnologia BioNTech; Moderna; e Janssen, da Johnson & Johnson. As três ingressaram na fase 3 em julho e agosto e, portanto, devem demorar a apresentar resultados. Duas imunizações que, apesar de não terem começado a testagem em larga escala, foram registradas. A Sputnik V, da Rússia, publicou resultados das fases 1 e 2 semana passada, na revista científica Lancet, e a Soberano 01, de Cuba, que terá a primeira leva de testagem em humanos.

Brasil entra na corrida

O Brasil também faz parte do G-8 das vacinas contra a covid-19. A Dasa, empresa de diagnóstico médico sediada no Brasil, oficializou ontem uma parceria com a estadunidense Covaxx para realizar a testagem das fases 2 e 3 da vacina em território brasileiro. Os estudos da fase 1 da vacina serão concluídos em breve e, então, publicados em revista científica, e a segunda fase deverá começar ainda neste ano.



O diretor médico de análises clínicas da Dasa, Gustavo Campana, afirmou que o recrutamento vai começar assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovar os resultados da fase I de testes da vacina, que está em andamento em Taiwan, na Ásia.

Vacinação só em meados de 2021

Das oito candidatas, quatro foram trazidas ao Brasil para testagem da fase 3. Segundo o infectologista Alberto Chebabo, os países escolheram os brasileiros por conta da alta carga viral existente no país, com mais de 4,1 milhões de contaminados.

A imunização dos brasileiros, entretanto, ficará para 2021, bem depois do prazo apresentado pelo Ministério da Saúde, que prevê doses da vacina de Oxford em janeiro. "Acredito que a gente só vá ter vacina para distribuir em massa em meados do ano que vem. Acho pouco provável que a gente tenha em larga escala, a não ser que não se respeite os trâmites da Ciência, como a da Rússia", diz.

Segundo ele, as primeiras disponíveis no SUS devem as vacinas de Oxford e Sinovac Biotech, com parcerias firmadas com o Brasil.