Rio - O ministro da Educação, Milton Ribeiro , afirmou, nesta quinta-feira, que os jovens são "zumbis existenciais" e que "estão perdidos" porque não acreditam em Deus. A declaração foi feita durante o lançamento de ações de Educação em Saúde em Defesa da Vida, em parceria com o ministério chefiado por Damares Alves. As informações são do portal Metrópoles.