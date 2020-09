balde de água, em Alfenas.

São Paulo - Um bebê de 1 ano e 5 meses está internado em estado grave na UTI, após se afogar em, em Varginha, MG . O acidente ocorreu nessa quarta-feira. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada em helicóptero pelo Corpo de bombeiros ao Hospital Alzira Velano, em

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando em casa, quando entrou em um balde com água e acabou se afogando. O bebê teria ficado preso no balde e foi encontrado pelo irmão mais velho. Assim que os pais foram chamados, a criança foi levada a um posto de saúde do bairro.

Chegando lá, as primeiras manobras de reanimação foram feitas e o Samu foi acionado. "O bebê estava com o corpo roxo e chegou a vomitar muito líquido. Eles ficaram cerca de uma hora tentando reanimar a vítima e, em seguida, a encaminharam para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade”, relata um militar ao Estado de Minas.

Devido à gravidade do caso, a criança foi levada de helicóptero para Alfenas. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o bebê segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.