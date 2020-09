A empresária Aline Kryk prestou queixa, nesta terça-feira, na Delegacia da Mulher em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, contra o marido, o ator Ricardo Vianna. Ele foi acusado de agressão e injúria pela esposa. As informações são do jornalista Leo Dias, do Metropoles.

No boletim de ocorrência, Aline alega ter sido agredida pelo ator e xingada de "prostituta, vagabunda, manipuladora e mentirosa".

De acordo com o jornalista, pessoas próximas ao casal relataram que Ricardo teria puxado os cabelos e mordido uma das mãos de Aline durante uma briga. Também foi revelado que essa não foi a primeira agressão, mas que nunca havia sido feita uma denúncia.

Procurada pelo DIA, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado e os envolvidos serão ouvidos e que outras diligências estão em andamento.

O casal mora junto no Rio de Janeiro e tem uma filha de cinco anos.