Brasília - O presidente Jair Bolsonaro afirmou na noite desta quinta-feira, em transmissão ao vivo para redes sociais, que mantém conversas com ministros e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para entender os motivos da alta do dólar ante o real e se algo pode ser feito para atenuar o movimento.

"Tenho conversado sempre com os ministros e o presidente do Banco Central (sobre) o que a gente pode fazer pro dólar não subir tanto, o que o governo pode fazer legalmente, obedecendo às regras do mercado", afirmou Bolsonaro. O presidente não deu mais detalhes sobre essas conversas.

O comentário do mandatário foi feito em um momento da transmissão no qual ele falava dos motivos pelos quais o arroz tem ficado mais caro no País . Além da questão cambial, Bolsonaro atribuiu ainda ao aumento da demanda por causa do auxílio emergencial.

Instantes antes, o presidente reforçou que não vai interferir no mercado para baixar os preços do alimento. "O que tem de valer é a lei da oferta e da procura", disse Bolsonaro.