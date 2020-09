São Paulo - Nasceram no Zoológico de São Paulo dois filhotes de mico-leão-preto, uma espécie que se chegou a considerar extinta na primeira metade do século 20. Com os dois novos micos, o zoológico tem agora 35 animais da espécie em cativeiro. Segundo a instituição, em 2019 eram registrados apenas 61 micos-leões-pretos em cativeiro em todo o mundo.



O nascimento ocorreu na área que o zoológico destina à reprodução de três das quatro espécies de micos-leões: mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus), mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas) e o mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia).

Os filhotes seguem sob cuidados, recebendo uma dieta com legumes, frutas e insetos.



Esses animais sofrem com a ameaça de extinção devido à destruição de seu habitat. De acordo com o zoológico, existem apenas 1,4 mil micos-leões-pretos na natureza.