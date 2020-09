Uma pessoa morre em queda de avião com mais de 7 kg de cocaína

São Paulo - Um avião de pequeno porte caiu em uma área rural na região entre Igaraí e Tapiratiba, a 270 km de São Paulo, informou o Corpo de Bombeiros em sua conta oficial no Twitter. Ainda de acordo com a corporação, a ocorrência foi no início da noite deste sábado e a aeronave transportava 7,2 kg de cocaína.



Segundo os bombeiros, o piloto - ainda não identificado - morreu carbonizada no local. As equipes de resgate encontraram 7,214 kg de cocaína embaladas em sete pacotes: cinco intactos e dois fragmentados. No leme do avião há a inscrição "RV-10", que pode indicar tratar-se de um monomotor de quatro lugares.

Não há ainda informações sobre as circunstâncias da queda da aeronave ou se há outras vítimas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vai investigar o caso e tentar traçar a rota do avião.

O Corpo de Bombeiros de Mococa foi deslocado para o local para conter as chamas. A Polícia Militar de Tapiratiba e uma equipe de peritos também foram acionados.