Brasil tem 14 mil casos e 415 novas mortes por covid-19

Segundo boletim divulgado pelo Conselho Nacional das Secretarias de Saúde (CONASS) às 18h deste domingo (13), o Brasil registrou 14.768 novos casos e 415 novas mortes causadas pela covid-19. Com os novos números, o total de vítimas é de 131.625.



A atualização do CONASS mostra também que, desde o início da pandemia de covid-19 no Brasil, foram registrados 4,3 milhões de casos da doença.



Com os novos dados, a taxa de letalidade da Covid-19 ficou em 3%. Já a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes foi para 62,6%.



São Paulo segue sendo o estado mais afetado pela pandemia, com 892.257 casos e 32.606 mortes. Logo atrás vem o Rio de Janeiro, com 242.491 casos e 16.990 mortes, e o Ceará, com 227.449 casos e 8.686 mortes.