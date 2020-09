Brasil registra média diária de 711 mortes por coronavírus neste domingo

São Paulo - A média móvel de mortes por covid-19, que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 711 neste domingo. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 389 novos óbitos nas últimas 24 horas e 14.294 casos.



No total são 131.663 mortes registradas e 4.330.152 pessoas contaminadas no Brasil, segundo o balanço mais recente do consórcio formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde. Os dados foram divulgados às 20h.



O Estado de São Paulo, que apresenta os maiores números absolutos do País, tem no total 32.606 óbitos e 892.257 casos confirmados do novo coronavírus. Em 24 horas, foram 39 mortes e 1.567 casos. Os números aos domingos são mais baixos, dado o atraso na notificação no final de semana. Ainda de acordo com balanço da Secretaria Estadual da Saúde, 743.529 pessoas se recuperaram da doença. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 51,4% na Grande São Paulo e 51,6% no Estado.



No Rio de Janeiro, foram registradas cinco mortes e 1.715 novos casos da doença nas últimas 24 horas. Até agora, 16.990 pessoas morreram em função do coronavírus no Estado do Rio, que registra 242.491 casos. Mais 378 mortes estão sendo investigadas, sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19, e 220.090 pacientes se curaram.



Consórcio dos veículos de imprensa



O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 Estados e no Distrito Federal. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.



Neste domingo, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 14.768 novos casos e mais 415 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 4.330.455 pessoas infectadas e 131.625 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa principalmente por causa do horário de coleta dos dados.