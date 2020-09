Parrerito, do Trio Parada Dura, morre vítima de covid-19

Rio - O cantor Parrerito morreu, na noite deste domingo, em Belo Horizonte, Minas Gerais, vítima de coronavírus. Eduardo Borges, conhecido como Parrerito, estava internado desde o dia 29 de agosto em um hospital particular e não resistiu as complicações da doença.

O cantor tinha 67 anos, era diabético. No dia 31 de agosto, ele sofreu um mal súbito e precisou ser encaminhado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital, onde permaneceu em estado grave.

"Igual a andorinha, Parrerito parte voando e deixa um Brasil inteiro já com saudade de sua voz que por quase quatro décadas marcou gerações no Trio Parada Dura", escreveu a assessoria da banda em nota informando a morte do cantor.

O Trio Parada Dura era composto pelos músicos Parrerito, Creone e Xonadão. Os outros dois integrantes da banda realizaram o exame e testaram negativo para a doença.