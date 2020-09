Polícia resgata bebê de um ano abandonado em bar

São Paulo - Agentes da Polícia Militar (PM) resgataram um bebê de um ano de idade que foi abandonado em um bar. O caso aconteceu no último domingo em um estabelecimento localizado no bairro do Brás, na Zona Leste de São Paulo.

De acordo com corporação, os oficiais foram chamados para atender um chamado sobre criança abandonada. Ao chegarem no local, eles foram informados que o bebê foi deixado do lado de fora de um bar por um homem que não foi identificado.

Nas proximidades do local, os militares encontrara uma blusa de criança, um cartão de memória, duas latas de cerveja, uma chave e R$ 6,90 em dinheiro. Segundo os agentes, o bebê estava sujo, com fome e assustado. Os oficiais compraram comidas e itens de higiene para ele.

O Conselho Tutelar foi acionado e levou o garoto para um abrigo. O caso foi registrado no 8º DP do Brás como abandono de incapaz e será investigado pela Polícia.