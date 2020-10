Delegacia em Manaus em que feto foi encontrado dentro de vaso sanitário no banheiro masculino Divulgação

Por iG

Publicado 17/10/2020

Um feto de cerca de seis meses foi encontrado por servidores em um vaso sanitário dentro de um banheiro do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Manaus (AM), localizado na zona leste da capital amazonense.



De acordo com informações da polícia, o feto tinha aproximadamente seis meses e estava dentro do vaso sanitário, no banheiro masculino da delegacia. O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (16).



O feto ainda estava com cordão umbilical e envolvido na placenta. Segundo as informações passadas pela delegacia, ainda não é possível afirmar o que aconteceu, se o feto foi deixado apenas ali, se ocorreu um aborto espontâneo, nem como ocorreu o parto.



O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Após ser encontrado pelos servidores, o feto foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e passará por exames, que podem ajudar a entender o ocorrido. As câmeras de vigilância da delegacia também deverão auxiliar na investigação.