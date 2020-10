Agente funerário tenta vaga de Vereador em Catanduva Arquivo pessoal

Por iG

Publicado 17/10/2020 14:02 | Atualizado 17/10/2020 14:24

São Paulo - Adilson, agente funerário em Catanduva, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais por conta de sua campanha eleitoral para vereador na cidade.

Deitado em um caixão e com uma coroa de flores com seu nome e número da disputa da eleição, Adilson Baio da funerária (PSDB), nome usado na eleição, tenta persuadir os eleitores.



Com o slogan "Venha comigo sepultar a velha política", o agente disputa sua primeira eleição concorrendo a uma das quatorzes cadeiras da Câmara Municipal da cidade. Segundo ele, a ideia da foto veio após seu partido não disponibilizar nenhuma verba para sua campanha.



"Foi o rapaz do partido que compartilhou com um grupo e em minutos já comecei a receber mensagens de conhecidos e até pessoas que eu nem conhecia falando sobre a foto. Os comentários têm sido os mais diversos, tem gente que não gostou, mas tem muita gente que achou criativo", afirmou Adilson ao UOL, que também pondera: "Em nenhum momento eu quis faltar com respeito aos mortos, apenas quis fazer algo divertido e diferente".



Adilson, que disse que ainda será disponibilizado um vídeo dentro do caixão para sua propaganda eleitoral no dia 1 de novembro, tem como proposta de campanha implantar um serviço de verificação de óbito em Catanduva, que usa as instalações de São José do Rio Preto, há 58 km de distância.