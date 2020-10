Por iG

Brasília - O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) , compartilhou pela primeira vez uma imagem da filha Geórgia nas redes sociais. A criança nasceu há uma semana, em um parto natural e humanizado. Na imagem, Eduardo aparece ao lado da esposa, psicóloga Heloísa Wolf e da equipe médica.







*Este post não é sobre política. Aqui compartilharei com vocês uma experiência pessoal. Se não tiver interesse não... Publicado por Eduardo Bolsonaro em Sábado, 17 de outubro de 2020

"Há 1 semana Heloísa começou a sentir contrações a noite, a Enfermeira Fernanda Bittencourt @fefe_sb veio à nossa casa e depois de madrugada fomos ao hospital. As contrações ficaram mais fortes, Heloísa sofreu, mas foi forte, segurou a onda. Tive pena dela, mas não havia o que eu pudesse fazer e sabia que depois viria a bonança. Cerca de 2 horas depois nascia nossa princesa de parto natural", relembrou Eduardo.Pai de primeira viagem, Eduardo Bolsonaro diz que ainda se emociona ao lembrar do momento em que Geórgia chegou ao mundo."Impossível não se emocionar - até escrevendo isso e relembrando me seguro. Ficamos felizes porque ela veio com muita saúde e tudo deu certo".O deputado agradeceu as orações e mensagens recebidas em apoio à nova fase. Nos comentários, diversos apoiadores falaram sobre como o "milagre da vida" é importante e transformador na vida das pessoas e parabenizaram o casal.