A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (19) a sétima parcela do auxílio emergencial , a segunda de valor menor, R$ 300 . Tem direito a ela os inscritos no programa que fazem parte do Bolsa Família. Nesta semana, também estão previstos pagamentos para quem não faz parte do Bolsa Família e integra os ciclos 2 e 3 do auxílio.



Os pagamentos da nova parcela do auxílio para inscritos no Bolsa Família vão beneficiar ao todo 16,3 milhões de pessoas. Os pagamentos são divididos pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) e vão do 1 ao 0, entre os dias 19 e 30 de outubro.



Para quem não é do Bolsa Família, os pagamentos do auxílio emergencial seguem. Nesta semana, há novas liberações para os ciclos 2 e 3. As datas preenchidas vão de terça (20) a quinta (22). Para quem faz parte do Ciclo 2, o banco libera saques e transferências, enquanto os integrantes do Ciclo 3 recebem os depósitos e ainda precisam aguardar para usar o dinheiro livremente, transferindo para outra conta ou sacando em espécie.



Vale lembrar que o auxílio só será pago até dezembro , então muitos beneficiários perderão uma parte ou todas as novas parcelas. Confira aqui as novas regras e quem perderá parcelas .



Quantas parcelas do auxílio de R$ 300 vou receber?

Quem começou a receber o auxílio no início, em abril, recebe as 4 novas parcelas de R$ 300;

Quem começou em maio, recebe 3 - além das cinco de R$ 600;

Quem começou em junho, recebe 2;

Quem começou em julho, recebe apenas uma de R$ 300;



Quem começou após julho depois de contestar não tem direito a nenhuma parcela do auxílio extensão, recebe apenas as cinco parcelas do auxílio de R$ 600; e



Quem faz parte do Bolsa Família recebe todas as 9 parcelas do auxílio, sendo 5 de R$ 600 e 4 de R$ 300.

Calendários do auxílio nesta semana



Bolsa Família:



19 de outubro: NIS final 1;

20 de outubro: NIS final 2;

21 de outubro: NIS final 3;

22 de outubro: NIS final 4;

23 de outubro: NIS final 5;

26 de outubro: NIS final 6;

27 de outubro: NIS final 7;

28 de outubro: NIS final 8;

29 de outubro: NIS final 9; e

30 de outubro: NIS final 0.



Ciclo 2 - calendário com liberação de saques e transferências:



19 de setembro - nascidos em janeiro;

22 de setembro - nascidos em fevereiro;

29 de setembro - nascidos em março;

1º de outubro - nascidos em abril;

3 de outubro - nascidos em maio;

6 de outubro - nascidos em junho;

8 de outubro - nascidos em julho;

13 de outubro - nascidos em agosto;

15 de outubro - nascidos em setembro;

20 de outubro - nascidos em outubro ;

22 de outubro - nascidos em novembro ; e

27 de outubro - nascidos em dezembro.



Ciclo 3 - em fase de depósitos:



30 de setembro - nascidos em janeiro;

5 de outubro - nascidos em fevereiro;

7 de outubro - nascidos em março;

9 de outubro - nascidos em abril;

11 de outubro - nascidos em maio;

14 de outubro - nascidos em junho;

16 de outubro - nascidos em julho;

21 de outubro - nascidos em agosto;

25 de outubro - nascidos em setembro;

28 de outubro - nascidos em outubro;

29 de outubro - nascidos em novembro; e

1º de novembro - nascidos em dezembro.



Ciclo 3 - saques e transferências (ainda não iniciado):



7 de novembro - nascidos em janeiro;

7 de novembro - nascidos em fevereiro;

14 de novembro - nascidos em março;

21 de novembro - nascidos em abril;

21 de novembro - nascidos maio;

24 de novembro - nascidos junho;

26 de novembro - nascidos em julho;

28 de novembro - nascidos em agosto;

28 de novembro - nascidos em setembro;

1º de dezembro - nascidos em outubro;

5 de dezembro - nascidos em novembro; e

5 de dezembro - nascidos em dezembro.



Os ciclos 4, 5 e 6 ainda não foram iniciados. O 4, primeiro deles, tem os primeiros depósitos em 30 de outubro, e saques terminam apenas em 5 de dezembro. No caso do Ciclo 5, depósitos começam em 22 de novembro. Os saques, assim como os do Ciclo seguinte, o 6, acabam apenas no dia 27 de janeiro de 2021.