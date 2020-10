Jovem vítima de violência falou sobre agressões Reprodução/redes sociais

18/10/2020

Franciele Azevedo , de 26 anos, agredida por um homem com vários socos em Ilhéus, na Bahia, falou pela primeira vez sobre o ocorrido através de um post nas redes sociais.



A jovem contou que vivia um relacionamento abusivo com Carlos Samuel Freitas e que sofreu várias agressões do rapaz, que tem 33 anos e teve a prisão preventida decretada. Agora, ele é considerado foragido.



"Me chamo FRANCIELE AZEVEDO o vídeo que está circulando, onde apareço sendo agredida sou eu. Portanto demorei para me posicionar pelo fato, que sempre achava ele iria mudar onde permaneci por um tempo no relacionamento abusivo, pois o mesmo depois de todas as vezes que me agredia me pedia desculpas e falava que não lembrava o que tinha feito e nem o porque tinha feito e no final a culpa era sempre minha", disse ela no post.



"Não é fácil para mim vim aqui falar sobre esse assunto onde várias pessoas me julgam, como se eu merecesse e sempre me culpando pelas as agressões, minha única culpa foi pensar que um dia ele mudaria, mas n mudou. Onde sofri pressões psicológicas, sigo hoje cheio de problemas e dores que essas agressões me causaram", completou.