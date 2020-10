Pacientes precisaram ser retirados do prédio por causa do princípio de incêndio Reprodução/ TV Globo

Brasília - Um princípio de incêndio assustou pacientes e funcionários do Hospital Santa Lúcia Norte, na Asa Norte, em Brasília, por volta das 19h deste sábado. A equipe precisou esvaziar alguns andares da unidade de saúde e os pacientes foram colocados na calçada. A direção do hospital esclareceu que ninguém ficou ferido e o fogo logo foi controlado.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas foram provocadas por um curto-circuito na casa de máquinas do hospital, no quinto andar, informou o portal ‘G1’. A corporação explicou que as chamas estavam controladas às 20h15 e o prédio foi liberado.



A assessoria de imprensa do Hospital Santa Lúcia Norte ressaltou ao ‘G1’ que, pouco após as 20h, os pacientes voltaram a ser realocados nos leitos e que ninguém ficou ferido ou precisou ser transferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 100 pacientes foram retirados do prédio.



Segundo o portal ‘UOL’, a equipe de brigadistas do hospital conseguiu apagar o fogo, e logo em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Em entrevista à ‘GloboNews’, o cardiologista Raoni de Castro Galvão lembrou os gritos nos corredores: "Pensei que pudesse ser uma briga, mas eram o segurança e o brigadista do hospital gritando 'Fogo, não é um treinamento, vamos evacuar o hospital'! Inicialmente, a preocupação era com os pacientes. Foi um trabalho braçal, estamos bem cansados, mas graças a Deus a situação já está controlada e os pacientes estão retornando para a UTI, no segundo andar", disse.



"Foi um grande desafio, alguns pacientes que precisam, principalmente, de ventilação mecânica, conseguiram equipamentos no pronto-socorro, outros ficaram com ventiladores portáteis", acrescentou o médico.