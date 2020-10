Avião cai no Acre Reprodução

Publicado 18/10/2020 19:10 | Atualizado 18/10/2020 19:13

Um avião de pequeno porte bateu contra uma vaca enquanto decolava no município de Jordão, no Acre, e quebrou ao meio na última sexta-feira.



Dois passageiros, além do piloto, estavam no avião, mas ninguém teve ferimentos graves. No site da Anac, consta que o certificado de aeronavegabilidade está suspenso e a aeronave não tem autorização para fazer o serviço de táxi aéreo.



Um dos passageiros contou ao portal do G1 que o avião estava em velocidade já para decolar quando ao menos 15 vacas e bois surgiram na pista. Para evitar um acidente pior, o piloto tentou decolar de forma mais rápida, mas o trem de pouso bateu em um dos animais.



“A pista estava livre, mas aí do nada apareceram os animais. O piloto levantou a frente do avião justamente para a gente não bater em todos, talvez o acidente teria sido ainda maior. Batemos no chão três vezes, rodamos e no terceiro impacto o avião partiu ao meio e só parou quando encostou em uma árvore. Eu estava na parte de trás e quebrou bem nos meus pés. Foi tudo muito rápido”, contou o passageiro.