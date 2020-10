Professor mandou nude a alunos do 7º ano Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 09:33 | Atualizado 19/10/2020 09:34

São Paulo - Um professor de artes de uma escola estadual de Campinas, em São Paulo, está sendo investigado por ter enviado um nude no grupo de WhatsApp de alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, na última quinta-feira, 15 de outubro. As informações são do portal UOL.

fotogaleria

Publicidade

Após causar indignação nos pais, o docente afirmou que cometeu "um erro", mas pontuou que "na arte, sempre existiu o nu" e que há um "preconceito generalizado" com o tema, que precisa ser discutido.

A foto foi enviada logo pela manhã, às 7h45, acompanhada da mensagem: "Bom dia, pelados. Com achocolatado gelado e corpo pelado. Ótimo dia de chuva a todos. Beijos, pelados". Antes disso, ele havia mandado mensagens sobre o naturismo - movimento que defende a prática do nudismo, dentre outras coisas.

Publicidade

A mensagem rapidamente começou a circular entre pais de alunos, até que uma das mães registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde o professor está sendo investigado por divulgar pornografia a crianças e adolescentes.

Ao UOL, ele afirmou que é uma oportunidade para discutir o nudismo: “Nada ocorre de maneira aleatória. Na arte, sempre existiu o nu. Artistas, vários, já postaram fotos. Existem programas com nu na TV. E ainda assim, existe um preconceito generalizado sobre o tema, assim como contra mulheres, raça, religião. Assim, quem sabe, não possamos tentar minimizar essa história. Apenas cometi um erro que até pode servir para uma discussão sobre o tema", concluiu.