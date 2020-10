Brasil

Professor manda nude para alunos do Ensino Fundamental: 'Bom dia, pelados'

Professor de artes está sendo investigado pela Polícia Civil por ter mandado uma foto nu para um grupo de alunos do 7º ano no WhatsApp; ele diz que cometeu 'um erro' e pontua que há 'preconceito generalizado' com o nu

Publicado 19/10/2020 09:33