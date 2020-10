Senador Chico Rodrigues (DEM-RR) foi flagrado escondendo R$ 33 mil na cueca Edilson Rodrigues/Agência Senado

O senador foi flagrado escondendo R$ 33 mil dentro de sua cueca na semana passada. Depois do episódio, diversos partidos protocolaram uma ação no Conselho de Ética do Senado pedindo a cassação do mandato de Chico Rodrigues.

Aliados do senador tentaram elaborar um acordo para que Chico Rodrigues se licenciasse do cargo. O presidente do Conselho de Ética, Jayme Campos (DEM-MT) sugeriu a licença de 121 dias.