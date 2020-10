No Rio de Janeiro, foram apreendidos celulares, eletrônicos e acessórios em uma loja no Norte Shopping, o equivalente a cerca de R$ 150 mil Divulgação

Por O Dia

A Receita Federal realizou, nesta terça-feira, uma grande ação de combate à sonegação fiscal de âmbito nacional. A Operação Colheita teve como alvo produtos eletrônicos, celulares e acessórios importados de forma irregular e que são vendidos por uma grande franquia de produtos eletrônicos no país. A existência de eventuais produtos falsificados nos alvos também foi averiguada pelas equipes de fiscalização. Estima-se a apreensão de cerca de 2 mil celulares, com avaliação aproximada de R$ 3 milhões.

Ao todo, foram fiscalizadas 27 lojas da rede de franquias localizadas nas cidades de Rio Verde (GO), Palmas (TO), Belém (PA), Macapá (AP), Manaus (AM), Cariacica (ES), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Campina Grande e João Pessoa (PB), Salvador e Feira de Santana (BA), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Publicidade

De acordo com a Receita Federal, a rede se apresenta como importador oficial de uma marca chinesa no

Brasil quando, na verdade, essa marca apresenta importador exclusivo diverso do alvo da operação. Contando com 83 unidades espalhadas por todo Brasil, a rede de franquias tem como um dos principais produtos comercializados os aparelhos da marca chinesa Xiaomi.

A rede apresenta movimentação financeira incompatível com o volume de vendas e compra mercadorias de empresas com características de noteiras, ou seja, aquelas que não apresentam compras nem importações e apenas servem para emitir notas de vendas. Esses alvos são selecionados por meio de um sistema de inteligência que faz o cruzamento de informações dos conhecimentos de transporte com o cadastro de empresas suspeitas.

Publicidade

Na operação Colheita atuaram cerca de 110 servidores da Receita Federal e houve o apoio da força policial dos Estados envolvidos. No Rio de Janeiro, foram apreendidos celulares, eletrônicos e acessórios em uma loja no Norte Shopping, o equivalente a cerca de R$ 150 mil. Já no Espírito Santo, foram apreendidos 36 celulares (em embalagens originais com carregador, cabo e fone de ouvido) da marca Xiaomi, o equivalente a R$ 48 mil.

O nome Colheita remete à palavra Xiaomi, que em chinês quer dizer pequeno arroz. Trata-se da continuação da operação FranFake, realizada em 12 de março nas cidades de Recife (PE), Fortaleza (CE), Imperatriz (MA), Salvador e Vitória da Conquista (BA). Naquela ocasião, foram fiscalizadas 23 lojas e apreendidos cerca de 1,5 mil aparelhos celulares.