Por O Dia

Brasília - Em conversa com apoiadores nesta quinta-feira em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro pediu para que os eleitores levem em consideração as medidas tomadas na pandemia na hora de votar em um prefeito.

Segundo o presidente, os eleitores devem considerar se o partido político do candidato prega a "ideologia de gênero" e se apoia o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto (MST).



"Vocês têm que ver o partido que o cara tá também, esses partidos que pregam a destruição de lares, a favor de ideologia do gênero. Pessoal do Mato Grosso, o pessoal que apoia o MST, vocês estão votando nesses caras? Partidos que apoiam o MST? Então a triagem tem que ser por aí: partido, procurar saber um pouco da vida pregressa dessa pessoa', disse.