Vanzinho de Altos Verdes (PSD), foi preso nessa quarta-feira com R$ 15,3 mil escondidos dentro da cueca PM Divulgação

Por IG - Último Segundo

São Paulo - A Polícia Militar de Sergipe prendeu nesta quarta-feira o candidato a vereador de Carira, no Sergipe, Edilvan Messias dos Santos, mais conhecido como Vanzinho de Altos Verdes (PSD), flagrado com R$ 15,3 mil em dinheiro vivo na cueca. As investigações suspeitam que o dinheiro seria utilizado para compra de votos.



O candidato disse à PM que os recursos seriam utilizados para a compra de um carro. “Segundo o suspeito, ele estava no povoado fazendo sua campanha eleitoral juntamente com o candidato a prefeito, que ainda informou que essa quantia em dinheiro era para comprar um veículo e que havia recebido esse dinheiro hoje no município de Itabaiana”, disse a PM.

O candidato foi solto depois de ser conduzido à delegacia. O material de propaganda eleitoral e o dinheiro foram apreendidos. O diretorio municipal do PSD se manifestou em nota ao portal G1 afirmando repudir atos de irregularidade e ilegalidade, mas a sigla também falou que não pode se responsabilizar por crimes cometidos por seus filiados. O caso será analisado pelo partido.