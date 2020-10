Mulheres são vítimas de racismo em padaria de SP Reprodução

Por iG

São Paulo - Duas mulheres negras foram vítimas de racismo em uma padaria na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã da última quarta (21). O acusado se chama Roberto Barbosa dos Santos.



Segundo a técnica de enfermagem Shirlei de Paula, Roberto a impediu de ir até o caixa, acusando Shirlei de estar furando a fila. Contudo, sua colega de trabalho, Rosângela Aparecida Libeti, de 60 anos de idade estava lhe esperando no local para poderem pagar.

Após breve discussão, as amigas deixaram o homem passar na frente, nesse momento, ele teria começado a murmurar as ofensas racistas.

"Ele me chamou de macaca, de preta, de vagabunda… De todas as palavras que você souber, como se as pessoas não conseguissem escutar o que estava falando", denuncia Shirlei, em depoimento dado ao Ponte Jornalismo.

Após o fato, as duas mulheres começaram a discutir com Roberto Barbosa, e Shirlei passou a gravar, nesse instante, Roberto passou a ser mais agressivo e se aproximar dela. Ao perceber o movimento, Rosângela colocou a mão para impedir a passagem, e então o acusado desferiu um tapa no rosto da mulher de 60 anos.

"Ele voltou com tudo, xingando e indo para cima da Shirlei. Coloquei a mão e ele meteu um tapa na minha cara. Foi muito rápido", afirma Rosângela.

Shirlei de Paula registrou um Boletim de Ocorrência contra o homem. Roberto Barbosa dos Santos trabalha no Centro de Referência e Treinamento (CRT) em IST/Aids, do governo do Estado de São Paulo, e segundo informações, tem um histórico de agressões contra colegas.

Por conta da investigação, ele foi afastado provisoriamente de suas funções. "O Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP repudia qualquer ato de discriminação, preconceito, agressão e qualquer tipo de desrespeito a cidadãos, independentemente de status social, gênero, etnia", diz em nota o CRT.