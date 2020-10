Caixa é demitido após escrever ofensa a cliente: 'O animal não sabe onde mora'

Cliente recebeu mensagem ofensiva em comanda de restaurante Reprodução Facebook

Por O Dia

São Paulo - Um funcionário que trabalhava como caixa em um restaurante em São Roque, no interior de São Paulo, foi demitido após escrever uma mensagem ofensiva na comanda de um cliente na última terça-feira. No dia seguinte, o cliente publicou uma foto da comanda em suas redes sociais e o caso viralizou, culminando na demissão do caixa.

fotogaleria

Publicidade

"O animal não sabe onde mora e põe centro, mas é Junqueira", dizia a mensagem.

O cliente, então, publicou a reclamação em seu Facebook: "Queria apenas comemorar com minha esposa nosso dia fazendo um jantar para ela. Era cliente deles a mais de 5 anos, e quando recebi o pedido tive uma surpresa extremamente desagradável, acabaram com nossa noite de comemorações! Uma total falta de respeito com seus clientes e um insulto muito grande", escreveu.

Publicidade

Ao G1, o dono do restaurante Mikazuki disse que o funcionário, que era recém-contratado, já foi demitido. Ele lamentou o ocorrido. “Quando o cliente veio ao restaurante, o funcionário já não estava aqui. Então, entramos em contato para saber o motivo e encerramos o contrato com ele”, disse.