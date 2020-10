Ator pornô é preso por aplicar golpe 'boa noite, cinderela' Reprodução Instagram

Publicado 25/10/2020 20:02 | Atualizado 25/10/2020 21:07

São Paulo - O ator pornô João Bosco Rodrigues Júnior, de 28 anos, anunciou em seu Instagram neste domingo que foi solto, segundo informações da Quem. Ele foi detido na sexta-feira passada por ser suspeito de aplicar o golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela" para roubar senhas de cartões bancários e bens das vítimas. Na postagem, João escreveu "estou livre e bem".

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, o rapaz escolhia suas vítimas em casas noturnas dos Jardins, bairro paulista. Ainda segundo a polícia, durante o encontro, o criminoso dopava as vítimas com a droga. Sem consciência, as pessoas passavam a senha do cartão de crédito. Em seguida, João debitava o valor desejado e na fuga ainda roubava objetos pessoais das vítimas.



O homem passou a ser investigado depois que uma vítima registrou boletim de ocorrência, em maio deste ano. Na época, agentes conseguiram localizar João, mas ele fugiu para o Rio de Janeiro. Mas, na tarde da última sexta-feira (23), o golpista retornou a São Paulo e acabou sendo preso em um motel na zona oeste.



Até o momento, cem mil reais em roubos já foram contabilizados e a investigação tenta identificar se há outros envolvidos no golpe.