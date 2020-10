Animal sofreu apenas algumas escoriações na pata Divulgação/Corpo de Bombeiros

Por iG

Publicado 26/10/2020 13:28 | Atualizado 26/10/2020 13:28

Florianópolis - Na manhã do último domingo (25), uma vaca subiu no telhado de um rancho e ficou presa. O caso foi registrado em Timbó, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As informações foram dadas pelo UOL.



Por volta das 11h da manhã, o proprietário do local percebeu que a vaca estava em cima do rancho e acionou os bombeiros.

Segundo o homem, o animal teria conseguido acessar as telhas por uma rua lateral, que fica mais alta do que o telhado do rancho.

O proprietário também contatou um veterinário para que a vaca fosse sedada antes do resgate. Ela foi retirada do local com cordas e um equipamento denominado “escora”.

A vaca está bem e teve apenas algumas escoriações nas patas.