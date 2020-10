Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do acidente Reprodução

Publicado 26/10/2020 13:19 | Atualizado 26/10/2020 13:19

No último final de semana, um acidente impressionante acabou matando um entregador de comida na cidade de Franca, interior de São Paulo. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ele é atingido por um carro e é lançado na direção de outro veículo, que estava parado na rua.



Segundo informações do G1, a colisão ocorreu na esquina das ruas Ângelo Melani e Ângelo Scarabucci. Ao tentar atravessar o cruzamento, o motoqueiro acaba atingido de lado pelo carro que vinha na outra via, é arremessado no ar e colide com força em um outro veículo.

Ainda de acordo com a publicação, o homem de 42 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Franca. Em nota, a instituição confirmou a morte na noite deste domingo (25) após uma parada cardiorrespiratória.