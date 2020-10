Por IG - Último Segundo

Publicado 26/10/2020 13:26 | Atualizado 26/10/2020 13:46

Um paraquedista de 33 anos de idade morreu durante um salto no último domingo, na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. Leandro Torelli chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o Centro Nacional de Paraquedismo, Leandro teria feito uma curva brusca quando estava perto do chão, o que diminuiu a pressão do paraquedas. Com isso, ele desceu até o solo em alta velocidade, se chocando de forma brusca contra o chão.

fotogaleria

Depois da queda, Torelli, que era um paraquedista experiente e acumulava mais de mil saltos, foi levado para o Hospital São Luiz e, depois, transferido para um hospital na cidade de Sorocaba, município vizinho ao de Boituva, onde aconteceu o incidente.

O corpo do paraquedista foi levado para a cidade de São Paulo, onde morava. O velório aconteceu no Cemitério Vila Nova Cachoeirinha e o sepultamento ocorreu por volta das 11h desta segunda (26).