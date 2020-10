Letícia Costa conduzia moto que foi atingida por um carro Reprodução Facebook

São Paulo - Amigos de Letícia Costa, 19 anos, usaram as redes sociais para falar sobre a morte da jovem, que foi atingida por um carro enquanto pilotava sua moto. O acidente aconteceu em Jaú (SP), no último domingo (25).

"Não dá pra acreditar. A ficha não cai, amiga, queria que fosse tudo mentira", escreveu uma mulher em seu perfil no Facebook.



"Pra sempre lembrada Letícia, muito obrigado pelos rolês... Ainda não tô acreditando", disse outro.

“Descansa em paz , sua missão aqui na terra foi cumprida, pena que todos seus sonhos não foram conquistados, mas sei de uma coisa, você estava feliz com sua moto, mas nada foi como planejado, não sabemos os planos de Deus, mas ele sabe o que faz”, lamentou mais um.

Letícia não resistiu aos ferimentos após um carro atingi-la. O acidente aconteceu na Avenida Totó Pacheco, marginal da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Jaú.

De acordo com a polícia, o motorista fugiu sem prestar socorro. Entretanto, ele foi identificado por documentos encontrados no veículo, também deixado no local, e está sendo procurado.

Uma amiga de Letícia estava na garupa da moto. A jovem, também de 19 anos, foi socorrida com ferimentos graves e permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.