Político é candidato à reeleição Reprodução/Google Street View

Por IG - Último Segundo

Publicado 26/10/2020 14:58 | Atualizado 26/10/2020 15:05

São Paulo - Um vereador que está concorrendo à reeleição na cidade de Varginha, em Minas Gerais está sendo investigado por importunação sexual após ter espiado duas garotas nuas. Caso aconteceu no último domingo em uma quadra na cidade. As informações são do jornal O Tempo.

As garotas, que têm 18 e 15 anos de idade, treinam vôlei e disseram que o suspeito pediu para que elas experimentassem um uniforme que havia sido comprado para o time, solicitando que elas tirassem suas calcinhas e sutiãs. O homem então se escondeu no teto do vestiário e começou a observar as garotas até que a irmã mais velha percebeu sua presença.

A garota de 15 anos disse que o episódio havia acontecido com ela pouco tempo antes. A Polícia Militar foi à casa do candidato para procura-lo, mas não o encontrou. No local, foram apreendidas uma arma de fabricação turca e um HD externo que pode ter ligação com o crime sexual.

Segundo a Polícia Civil, o espaço em que o crime teria acontecido foi periciado. O candidato não teve a identidade revelada pela Polícia, mas, segundo as vítimas, ele tem propostas ligadas ao esporte.