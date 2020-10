Candidato à vereador é notificado por Zeca Pagodinho Reprodução Agência Brasil

São Paulo - O cantor Zeca Pagodinho notificou judicialmente um candidato a vereador de São Caetano do Sul, cidade da Região Metropolitana de São Paulo, que estava usando seu nome para a campanha eleitoral.



Osmar da Silva Lima é eletricista e jornaleiro. Contou que o apelido é usado há mais de 20 anos, por conta da semelhança física que ele tem com o sambista. No site do TSE, o postulante ao cargo não faz mais nenhuma referência ao cantor.

Segundo Caio Mariano, advogado que representa o cantor, foi enviado um ofício para Osmar pedindo que pare de usar imediatamente o nome 'Zeca Pagodinho' em sua campanha política.

"Ele está fazendo uso do nome artístico nacionalmente conhecido no intuito de causar uma confusão no eleitorado, visto que o Zeca Pagodinho não é e nunca foi candidato. Pedimos que ele mude imediatamente o nome de campanha e se ele não atender, vamos entrar com uma medida judicial", afirmou Caio.

Na notificação, é dito que Zeca não se envolve ou faz declarações sobre questões políticas para evitar ataques na internet.

O candidato do PDT se diz triste com a retirada do apelido na campanha, já que 12 anos atrás, em 2008, utilizou o nome "Zeca Pagodinho" quando concorreu, sem sucesso, ao cargo de vereador em Suzano (SP) e não recebeu qualquer intimação da equipe do cantor.