Jair Bolsonaro AFP

Por iG

Publicado 26/10/2020 18:19 | Atualizado 26/10/2020 18:20

Brasília - A coalizão entre Jair Bolsonaro (sem partido) e o centrão garantiu ao governo a maior média de votos no Congresso nos últimos 10 anos. O levantamento foi realizado pelo Índice Congresso em Foco (ICF), um instrumento de pesquisa do Farol Político do site Congresso em Foco.

Segundo a pesquisa, Bolsonaro angariou, em média, 276 votos no primeiro semestre de 2020. Pouco antes de deixar o governo, Lula chegou a uma média de 187 e 184 votos nos dois semestres de 2010, respectivamente. Já Dilma , no seu melhor momento atingiu, em média, 267 votos. No melhor momento do governo Temer, no primeiro semestre de 2017, o ex-presidente teve média de 214 votos.



Publicidade

Os dados foram obtidos por meio da divisão do total de votos de acordo com a orientação do governo pelo total de votações. Os dados também medem o percentual de governabilidade dos presidentes. No início do seu governo, em 2019, Bolsonaro tinha governabilidade de 0,51, em escala de 0 a 1. Após firmar aliança com o centrão , em 2020, Bolsonaro tem média de governabilidade de 0,67, atrás apenas dos resultados alcançados por Dilma, que teve 0,69 no segundo semestre de 2011 e 0,7 no segundo semestre de 2013.



O Congresso em Foco explica que o ICF de governabilidade é obtido pelo total de votos em conformidade com a posição declarada pelo governo nas votações.