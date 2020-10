Hamburgueria de Goiânia denuncia racismo de cliente que não queria entregador preto em seu condomínio Reprodução Twitter

Por iG - Economia

Publicado 27/10/2020 15:55 | Atualizado 27/10/2020 18:01

São Paulo - O dono de uma hamburgueria de Goiânia (GO) registrou boletim de ocorrência contra uma cliente que, motivada por racismo, não deixou o entregador do iFood entrar em seu condomínio de luxo por ele ser negro. O caso ocorreu no último domingo e, nas mensagens trocadas por meio do chat do aplicativo de entregas, a mulher cobra que a hamburgueria mande um motoboy branco. "Eu não vou permitir [a entrada no condomínio] esse macaco", disse.



como vocês sabem, eu gerencio a hamburgueria do meu irmão. ontem, no final da noite, tivemos um pedido no aldeia do vale e quando o entregador estava chegando lá, pedi para que ela liberasse a portaria para que ele pudesse entrar. tive essas palavras como resposta. + pic.twitter.com/UNwyk5l8xD — carol (@carolxctavia) October 27, 2020

O caso viralizou nas redes sociais nesta terça-feira após a gerente do estabelecimento compartilhar o caso com os prints da conversa com a cliente racista no Twitter.

As mensagens da cliente foram enviadas ao restaurante pelo chat do iFood após a equipe da hamburgueria entrar em contato com ela para saber o endereço completo, com a quadra e o lote exatos de sua residência. Quando a gerente do estabelecimento pede autorização para a entrada do entregador no condomínio, a cliente se revoltou.

"Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Mandar outro motoboy que seja branco", escreveu. A gerente negou e defendeu que a hamburgueria não tolera racismo, afirmando que o pedido não seria entregue. A moradora voltou a responder com novas falas discriminatórias: "Adeus. Não uso restaurante judaico", respondeu.

O iFood diz que já identificou e baniu imediatamente a da plataforma. Em nota, disse que "a empresa presta solidariedade ao entregador e está em contato para oferecer apoio psicológico. Ao receber qualquer tipo de relato como este, o iFood apura as ocorrências e, quando comprovado o descumprimento dos termos e condições de uso, desativa o cadastro dos envolvidos".



O dono da hamburgueria não divulgou o nome da cliente agressora e disse que vai esperar que as investigações sobre o caso apontem se foi ela ou outra pessoa que usou os termos racistas e discriminatórios contra negros e judeus.

um vídeo dele (com áudio meio ruim devido ao barulho no fundo) agradecendo vocês. obrigada à todos e todas. pic.twitter.com/NYgLf084D3 — carol (@carolxctavia) October 27, 2020

Em vídeo publicado pela gerente da hamburgueria, o entregador impedido de entrar no condomínio pela cliente agradeceu a todos que se sensibilizaram pela situação e exaltou Carol (gerente da hamburgueria de seu irmão) por ter conseguido a repercussão para o caso de racismo. "Agradecer a todos, essa situação é muito delicada, é indignação que a gente tem, e é muito dolorido para a gente que trabalha nessa área passar por uma situação como essa. Obrigado por tudo, pela atenção de todos", disse o motoboy.