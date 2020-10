Lula viveu por mais de 40 anos no ABC; com Janja, planeja novos ares AFP

Por O Dia

São Paulo - Por meio de um post em uma rede social, o ex-presidente Luiz Inacio Lula da Silva divulgou a morte de sua sogra, Vani Terezinha Ferreira, aos 80 anos, em São Bernardo do Campo (SP). De acordo com o comunicado, Vani morreu nesta quinta-feira, data que comemoraria aniversário, por complicações decorrentes da Covid-19.

No comunicado, o ex-presidente afirma que Vani havia contraído coronavírus após passar por uma internação durante um episódio de infecção urinária. “Ela é mais umas milhares de vítimas brasileiras dessa doença terrível”, diz o comunicado. Vani morava com a filha, Rosângela Silva, e com Lula, e era cuidada pelo casal em casa, na cidade de São Bernardo do Campo.



O texto, ainda, segue dizendo que Vani, Janja, como é conhecida, e Lula fizeram vários testes para covid-19 nas últimas semanas, desde que a doença foi diagnosticada. Todos os testes deram resultado negativo. Por conta da pandemia não haverá velório e a família, neste momento de tristeza, agradece o respeito à privacidade.