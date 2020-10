Por iG

Publicado 29/10/2020 08:41 | Atualizado 29/10/2020 09:29

São Paulo - Um casal de namorados que vem fazendo sucesso no TikTok está dando o que falar desde segunda-feira. A polêmica começou porque trata-se de uma adolescente de 12 anos namorando um jovem de 19. A internet achou o namoro dos dois algo muito problemático e está criticando essa situação. Por se tratar de uma menor de idade, não vamos expor a identidade da garota e vamos tratá-la apenas por Rafa.

A menina e o namorado, Pietro, possuem uma conta no TikTok onde postam desafios, coreografias e dublagens. Em um dos vídeos, eles deram um selinho e os seguidores começaram a questionar se os dois são um casal. Após isso, fizeram um novo post para sanar as dúvidas.

"Essa é a primeira e a última vez que vamos falar sobre esse assunto. Estamos sim namorando e estamos muito felizes. Nossos pais sabem e autorizam nosso namoro, na verdade, toda a família sabe", disse Rafa no TikTok. "Eu tô 100% ciente do tempo da Rafa e vou respeitar muio isso", continuou Pietro. "Fiquem tranquilos, porque a diferença de idade para gente não é nada comparado ao amor que a gente tem um pelo outro", a menina completou.

Os dois ainda disseram que não vão mais postar vídeos como o selinho. Eles contaram que foram aconselhados pelos pais a não exporem mais a intimidade e concordaram que isso era o melhor a se fazer. Depois da repercussão, o perfil do casal foi retirado do ar pelo TikTok, que afirmou que a página "viola as diretrizes da comunidade".

O casal, então, voltou atrás e disse que o vídeo em que assumiram o namoro era uma "trollagem" e que eles têm uma "relação de irmãos". "Era uma trollagem gente, todo mundo que acompanha o canal sabe que a gente se trata como irmão, a gente se respeita muito", disseram Rafa e Pietro.

Os internautas não acreditaram e continuam criticando o fato de um homem de 19 anos namorar uma menina de 12. Diversos usuários do Twitter estão dizendo que a relação é problemática pelo fato de a menina ser muito jovem e argumentam que isso não é um namoro, mas um caso de pedofilia. Segundo a legislação brasileira, é crime uma pessoa adulta ter relações sexuais com alguém menor de 14 anos.

Curiosidade 155°

O caso da criança de 12 anos



Pra quem tinha duvida, sim aquele relacionamento pode ser considerado criminoso (art. 217A), qualquer interação sexual de maiores com menores de 14, é crime segundo nossa constituição



foda-se opinião dos pais, consentimento etc pic.twitter.com/TOVzzMCjLf — Curiosidades Random (@CuriRandom) October 26, 2020

eu não entendo as pessoas que acham bonito o relacionamento do cara de 19 com uma CRIANÇA de 12. Com 12 anos minha irmã me perguntou se a pequena sereia tinha filho na vida real....

porque com 12 ainda é uma CRIANÇA que não tem muita noção das coisas, imagina cabeça pra namoro pic.twitter.com/DruvXGppTU — Duda (@dmap77) October 26, 2020