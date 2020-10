Por O Dia

Publicado 29/10/2020 12:31 | Atualizado 29/10/2020 13:28

O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil – SENAI CETIQT decidiu ajudar seus alunos e ex-alunos que estão em busca de emprego, principalmente por meio do recrutamento online. A instituição lançou um edital com foco na capacitação para entrevistas através de plataformas digitais. A iniciativa acontece com oficinas de conteúdo e simulação de processo seletivo em empresas do segmento da moda ou de engenharia. A oportunidade é gratuita e os interessados deverão se inscrever até o dia 4 de novembro.