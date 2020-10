Presidente Jair Bolsonaro faz piada homofóbica durante viagem ao Maranhão Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/10/2020 15:29 | Atualizado 29/10/2020 18:36

São Luís - Durante passagem pelo Maranhão, nesta quinta-feira (29), o presidente Jair Bolsonaro fez piada de tom homofóbico em uma parada não programada no município de Macabeira (MA). No trajeto da capital, São Luís, até Imperatriz (MA), o mandatário parou para cumprimentar apoiadores, que ofereceram para o presidente um copo de Guaraná Jesus, refrigerante de cor-de-rosa tradicional do Estado.



"Agora virei boiola igual maranhense, é isso?", disse ao beber o refrigerante. "É cor-de-rosa do Maranhão aí, ó. Quem toma esse guaraná aqui vira maranhense hein", acrescentou. Sem máscara, o presidente causou a aglomeração de pessoas no local, onde posou para fotos. A interação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais do chefe do Executivo.



Bolsonaro ainda insistiu na piada preconceituosa. Indicando a cor da bebida, ele questionou a multidão: "Que boiolagem é isso aqui?". Nesta quinta-feira, 29, o presidente participou de visita técnica às obras de trecho da BR-135. Nesta tarde, Bolsonaro estará em Imperatriz (MA) para outra agenda de entregas de obras do governo federal.