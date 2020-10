Brasil

Ambientalistas comemoram liminar que mantém proteção para restingas e manguezais

Ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, suspendeu, até julgamento do mérito, os efeitos da Resolução 500 do Conselho Nacional do Meio Ambiente

Publicado 29/10/2020 14:28 | Atualizado há 1 hora