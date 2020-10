Por IG - Último Segundo

Nesta quinta-feira, a Polícia Militar de Belo Horizonte prendeu uma quadrilha especializada no furto de motos e que pode ter sido responsável por pelo menos 30 ocorrências apenas nos últimos dois meses. Entre os presos está uma mulher de apenas 21 anos, apontada como "olheira" do grupo e que utilizada o próprio filho, de apenas oito meses, como distração durante os crimes.

Segundo informações do jornal O Tempo, também foram presos na operação o namorado da jovem, de 23 anos, e um outro homem, de 22. Além dos furtos, o trio era responsável também por realizar o desmanche das motocicletas e pela venda das peças.

A prisão ocorreu após denúncias feitas contra a quadrilha. Ao acompanhar as ações de um dos suspeitos, os policiais acabaram flagrando uma nova tentativa de roubo e interceptaram um dos envolvidos antes que ele entrasse no veículo em que os outros dois integrantes o esperavam.

Ainda de acordo com a publicação, os agentes encontraram ferramentas que seriam utilizadas nos furtos dentro do carro, além de capacetes, celulares e pacotes com fralda. Já na residência dos suspeitos, foram encontrados outros equipamentos e também um revólver.

Após a constatação do crime, o trio foi encaminhado para uma delegacia da região, enquanto o bebê foi entregue em uma unidade do Conselho Tutelar na região central de Belo Horizonte.