São Paulo - Após desentendimento público pelo Twitter, o presidente da Câmara dos deputados Rodrigo Maia (DEM) revelou que não respondeu mensagem de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

Salles enviou uma mensagem via WhatsApp para se explicar sobre a polêmica postagem que fez na quarta onde chamou Maia de 'nhonho', apelido perjorativo que tem como referência o personagem do seriado mexicano "Chaves".



Ao Blog de Lauro Jardim, no O Globo, Rodrigo Maia foi sucinto sobre o contéudo do pedido de desculpas do ministro: "Não sei. Não tive curiosidade de abrir", afirmou.

No último sábado, Rodrigo Maia havia criticado Salles em suas redes sociais:

O ministro Ricardo Salles, não satisfeito em destruir o meio ambiente do Brasil, agora resolveu destruir o próprio governo. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) October 24, 2020

Após a repercussão de sua resposta, Ricardo Salles tentou se explicar, e chegou a dizer que "alguém se utilizou indevidamente da minha conta no Twitter para publicar comentário junto à conta do Presidente da Câmara dos Deputados", que ainda segundo o minstro "sempre manteve relação cordial". Após, Ricardo Salles apagou sua conta.