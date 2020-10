A mulher sofreu perfurações no tórax, clavícula, antebraço, mão e costas Reprodução da Internet

Por IG - Último Segundo

Publicado 31/10/2020 12:31 | Atualizado 31/10/2020 13:09

Minhas Gerais - Uma mulher de 30 anos sofreu tentativa de feminicídio por parte do companheiro, um homem de 33 anos que não aceita a separação do casal. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu na cidade Betim, em Minas Gerais, e o suspeito ainda é procurado pela PM.

Ainda de acordo com informações da corporação ao portal O Tempo, a mulher foi abordada em um ponto de ônibus por volta das 4h50 e ameaçada de morte. O homem, então, jogou-a no solo e chegou a desferir golpes de faca. O ataque foi interrompido por passageiros do ônibus 3850 (Citrolância/Belo Horizonte), que intervieram e conseguiram conter o suspeito.

A mulher sofreu perfurações no tórax, clavícula, antebraço, mão e costas. Encaminhada ao Hospital Regional de Betim, ela deve passar por cirurgia. Segundo o condutor do veículo que prestou socorro à vítima, o crime foi filmado pelas câmeras internas do ônibus.