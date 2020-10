Por IG - Último Segundo

Publicado 31/10/2020 15:27 | Atualizado 31/10/2020 15:43





O senador Flávio Bolsonaro desembarcou, na manhã de quinta-feira, no arquipélago de Fernando de Noronha com sua mulher, Fernanda Antunes, para passar o feriado. De acordo com informações do Metrópoles, o senador apresentou os bilhetes da companhia Azul ao senado, que pagou o ressarcimento das passagens, de acordo com os registros.

Para entrar na ilha, tanto Flávio quanto sua esposa apresentaram laudos médicos comprovando que os dois já tinham contraído Covid-19. Por determinação das autoridades locais, ninguém pode chegar ao arquipélago sem a apresentação de exame negativo para a doença ou desse laudo.

De acordo com os registros do Senado, o filho mais velho de Jair Bolsonaro embarcou em Recife na manhã de quinta, às 8h45, com destino ao arquipélago, onde desembarcou às 11h.

O senador usou, na ida, trecho bancado com recursos públicos para se deslocar de Brasília para Recife. Em voo operado pela TAM, ele embarcou às 20h15, chegando na capital pernambucana às 22h45 de quarta-feira, onde pernoitou.

O senado pagou, contando apenas as despesas da passagem, R$ 1.620,60 para que o senador chegasse ao arquipélago. Não há registro no Senado de ressarcimento das passagens usadas por Fernanda.

Procurada, sua assessoria afirmou que não há compromissos do mandato previstos para o senador na ilha durante o feriado. A assessoria também não soube informar se ele havia realmente utilizado os voos emitidos.