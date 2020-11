Dia chuvoso não impediu as filas Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 17:51 | Atualizado 31/10/2020 18:27

Depois de anunciar que daria um hambúrguer para quem fosse até uma loja do Burger King montado em uma vassoura, em uma de suas famosas comemorações de Halloween, o restaurante acabou causando algumas confusões e indo parar nos assuntos mais comentados do Twitter. Na última semana, o Burger King anunciou que aqueles que fossem "voando" até uma loja com drive-thru ganhariam um sanduíche Whopper. Porém, nas redes sociais, os clientes reclamam de não receber o sanduíche, relatam situações de aglomeração e, como de costume, compartilham diversos memes sobre o assunto. Confira:

Dia chuvoso não impediu a rede de fast food de formar grandes filas por conta da promoção de Halloween.#ODia pic.twitter.com/OISp0QvpdX — Jornal O Dia (@jornalodia) October 31, 2020

O corona vendo a fila no Burger King pic.twitter.com/aeVBhoKyW7 — Jussara2 Netominion (@DINNERBORNE) October 31, 2020

Pegou uma vassoura, saiu de onde o Judas perdeu as botas, foi no Burger King, e acabou o hambúrguer. pic.twitter.com/EusrqxuQGk — Dama de Ferro (@Damadeferroofic) October 31, 2020

O burger King vendo que não para de chegar gente com vassoura pic.twitter.com/yZMTsp4Xwc — Dudu (@duduchz) October 31, 2020

Procurada, a assessoria do Burger King afirmou que "a promoção Vassoura Thru, do Halloween do Burger King, foi um grande sucesso. Mesmo com a gestão dos insumos, além da mecânica de um Whopper por CPF, a promoção foi limitada e chegou ao esgotamento dos sanduíches em algumas lojas. A marca já distribuiu mais de 93 mil sanduíches para clientes de todo o Brasil que passaram pelas unidades participantes".