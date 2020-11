Flávio Bolsonaro declarou em 2011 que fez doação em dinheiro vivo para esposa no valor de R$ 67 mil Marcos Oliveira/Agência Senado

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Pernambuco - O senador Flávio Bolsonaro, que neste momento se encontra na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha junto com a esposa Fernanda Antunes, pendurou o custo da própria passagem aérea nos cofres públicos, apesar de não se tratar de uma viagem a trabalho. O uso de dinheiro da chamada cota parlamentar para comprar passagens aéreas só é permitido quando o deslocamento é a trabalho. No entanto, a agenda do senador não informa nenhum compromisso nestes dias que coincidem com a presença dele na ilha.



O filho 01 do presidente da República pediu o reembolso de R$ 1 617,66 que pagou pelos voos. Flávio Bolsonaro também fez pedido para recebimento de diárias durante o período, mas, segundo a sua assessoria de imprensa, trata-se de um "equívoco" e o senador já pediu para cancelar tanto o reembolso pelas passagens aéreas quanto o esse pedido de diárias.



Em checagem feita no site do Senado, na noite deste sábado 31, os valores constam com efetivamente ressarcidos ao senador. Os bilhetes disponíveis para verificação no site do Senado mostram que, ao todo, Flávio Bolsonaro passará seis dias na ilha. O custeio do voo de Flávio Bolsonaro foi revelado pelo site Metrópoles.



O primeiro voo de Flávio Bolsonaro foi de Brasília ao Recife na noite da última quarta-feira (28). Essa passagem foi comprada com bastante antecedência, em 29 de setembro. Então, em nova compra, feita no dia 13 de outubro, o senador rumou do Recife a Noronha em voo marcado para as 8h45. O regresso de Noronha para Brasília está programado para acontecer em um voo direto às 11h50 da terça-feira, 3 de novembro.



Em nota, o gabinete do senador disse que o reembolso foi pedido "por engano". No entanto, a assessoria não soube informar se esse cancelamento foi feito após o fato se tornar público.



"O Gabinete do Senador Flávio Bolsonaro informa que houve um equívoco da equipe que emitiu as passagens para Fernando de Noronha. As passagens foram pagas pelo próprio senador, mas a equipe, por engano, pediu reembolso. Ele já fez a solicitação para cancelar o reembolso e para também cancelar os pedidos de diárias", disse a nota do gabinete, enviada pela assessoria de imprensa do senador.