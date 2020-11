Homem atira contra esposa em estacionamento de shopping Reprodução/Whatsapp O dia

Por Lara Nascimento*

São Paulo - Um empresário, de 28 anos, atirou contra a esposa, de 30 anos, e em seguida se matou no estacionamento de um shopping, no centro de Mauá, São Paulo, na última quinta-feira. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, suicídio e violência doméstica. A vítima foi encaminhada para o Hospital Nardini e permance internada.



Policiais chegaram ao local após o chamado de um vigilante. No hospital, a mulher, que não foi identificada, contou que passava por uma crise no casamento e o marido estava morando há duas semanas com familiares em São José dos Campos, mas naquela manhã havia ido até São Bernardo do Campo para conversar com ela, que aceitou ir à praia para tentar se entender com o empresário. No entanto, ainda durante o trajeto, eles discutiram e a vítima pediu para voltar para casa, além de pedir para que se aconselhassem com um pastor da igreja que frequentavam e o encontraram no estacionamento do Mauá Plaza Shopping.



Ela relata que ao decorrer da conversa o empresário repetia que a vida dele tinha acabado e que a empresa iria à falência por conta de dificuldades financeiras. Segundo ela, ao notar que nada mudaria, resolveu ir embora, mas foi surpreendida com um tiro na nuca antes de sair do carro. Em seguida o empresário disparou contra a própria cabeça, ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

*Estagiária sob a supervisão de Beatriz Perez